Acidente em ponte deixa 10 mortos na China

Dez pessoas morreram e quatro estão desaparecidas após a ruptura de um cabo nesta sexta-feira em uma megaponte em construção no noroeste da China, informou a imprensa estatal.

Um vídeo exibido pelo canal estatal CCTV mostra o momento em que a seção central do arco da ponte Jianzha cedeu repentinamente e caiu nas águas do rio Amarelo.

A ponte de Jianzha, localizada na linha Sichuan-Qinghai, é a estrutura de arco contínuo com vigas de aço de via dupla mais longa do mundo e a primeira passagem ferroviária que atravessa o rio Amarelo, o segundo mais longo da China.