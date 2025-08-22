Betis vence Alavés e dorme na liderança do Campeonato Espanhol

Com um gol do argentino Giovani Lo Celso, o Betis venceu o Alavés por 1 a 0 nesta sexta-feira (22), no jogo que abriu a 2ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com 4 pontos, o time alviverde assume provisoriamente a liderança, enquanto espera os demais resultados do fim de semana.

O jogo marcou a estreia do Betis no Estádio de La Cartuja, que será sua casa nesta e na próxima temporada, pelo menos, até o término da reforma de seu estádio próprio, o Benito Villamarín.