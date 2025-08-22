Bolsonaro nega ter descumprido restrições e afirma que PF busca 'desmoralizá-lo'

A defesa de Jair Bolsonaro negou nesta sexta-feira que o ex-presidente tenha descumprido as medidas cautelares que lhe foram impostas no processo por tentativa de golpe de Estado, e acusou a Polícia Federal (PF) de tentar "desmoralizá-lo", segundo documento entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro, 70, está desde o começo do mês em prisão domiciliar preventiva imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, que considerou que ele violou a proibição de se manifestar nas redes sociais.

Em documento divulgado na última quarta-feira, a PF sustentou que Bolsonaro reincidiu no descumprimento de restrições. A análise de um telefone celular apreendido do ex-presidente revelou que ele se comunicou recentemente com outros envolvidos no processo, e que compartilhou pelo Whatsapp até 300 vídeos relacionados com manifestações de apoio em São Paulo e no Rio de Janeiro, apesar das proibições.