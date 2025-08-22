Brasil, Colômbia e Bolívia unem forças pela Amazônia de olho na COP30

Segundo ele, a instituição será "muito importante (...) para combater o garimpo ilegal, o narcotráfico, o contrabando de armas e (...) qualquer outra coisa que nos perturbe".

"O povo amazônico merece viver livre da violência (...) que expulsa indígenas de suas terras e ribeirinhos das suas casas, que tira a vida de quem luta pela Amazônia, como Chico Mendes, Dorothy Stang, Bruno Pereira, Dom Phillips e tantos outros", acrescentou.

Lula também destacou a importância da COP30, que será realizada em novembro em Belém do Pará, como um cenário para dar destaque às necessidades da Amazônia perante a comunidade internacional.

"A gente quer que as pessoas vejam a real situação da floresta, dos nossos rios, dos nossos povos que moram lá, para saber que a gente tem uma tarefa quase hercúlea para cuidar dessa questão climática", disse o presidente.

"Eu não quero fazer da COP um desfile de discursos, um desfile de panfletos, um desfile de ideias e conclusão zero. Eu quero conclusão para ver se a gente dá um passo adiante e sair da mesmice que nós estamos", acrescentou Lula.

"Juntos podemos fazer da COP30 a COP da virada", assegurou.