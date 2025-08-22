'Briga de bar', diz técnico do Olympique sobre discussão entre Rabiot e Rowe

"Foi uma briga de bar", explicou o técnico do Olympique de Marselha, o italiano Roberto De Zerbi, sobre a discussão no vestiário da equipe entre o volante Adrien Rabiot e o atacante Jonathan Rowe, que fez a diretoria colocar os dois jogadores na lista de negociáveis do clube.

"Eu pergunto a vocês: o que aconteceria se, no seu local de trabalho, duas pessoas, dois funcionários, dois operários, dois advogados, brigassem? Foi uma briga de bar, na frente do diretor esportivo, na frente do treinador, com um companheiro no chão (o jovem atacante Darryl Vakola, de 17 anos, havia sofrido um desmaio)", declarou De Zerbi em entrevista coletiva nesta sexta-feira (22), véspera do jogo contra o Paris FC, pela 2ª rodada do Campeonato Francês.

"É verdade ninguém quebrou os dentes, mas foi uma briga que eu nunca tinha visto em todos os meus anos no futebol. Pela primeira vez na minha carreira, não soube o que fazer, nem o que dizer", acrescentou o treinador.