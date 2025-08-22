Britânica com doença neurodegenerativa recupera sua voz com IA

Eric e Aviva cresceram sem escutar a voz de sua mãe, afetada por uma doença neurodegenerativa, mas graças a uma antiga gravação de áudio dela, processada mediante inteligência artificial (IA), agora podem ouvi-la.

Há 25 anos, enquanto esperava seu segundo filho, Sarah Ezekiel descobriu que sofria de uma doença degenerativa que pode levar alguns pacientes a perder completamente a capacidade de falar. Esse foi o caso dela.

Após o impacto do diagnóstico, ela conseguiu usar um computador e uma tecnologia de síntese de voz para se comunicar, mas com uma voz robótica, completamente desumanizada.