Assine UOL
Notícias

Britânica com doença neurodegenerativa recupera sua voz com IA

Eric e Aviva cresceram sem escutar a voz de sua mãe, afetada por uma doença neurodegenerativa, mas graças a uma antiga gravação de áudio dela, processada mediante inteligência artificial (IA), agora podem ouvi-la. 

Há 25 anos, enquanto esperava seu segundo filho, Sarah Ezekiel descobriu que sofria de uma doença degenerativa que pode levar alguns pacientes a perder completamente a capacidade de falar. Esse foi o caso dela.

Após o impacto do diagnóstico, ela conseguiu usar um computador e uma tecnologia de síntese de voz para se comunicar, mas com uma voz robótica, completamente desumanizada.

Seus filhos, Aviva e Eric, cresceram, portanto, sem conhecer o som da voz de sua mãe.

Até o dia em que a família entrou em contato com a empresa britânica Smartbox Assistive Technology, que desenvolve ferramentas de comunicação, especialmente com inteligência artificial, para pessoas com deficiência.

O objetivo era recuperar a verdadeira voz de Sarah.

Para isso, a empresa pediu à família que providenciasse gravações antigas da mulher, alertando que deveriam ser suficientemente longas e de boa qualidade.

Atualmente, incentiva-se as pessoas que sofrem de doenças degenerativas a gravarem suas vozes o mais rápido possível, para poderem recorrer à IA.

Mas antes da era digital e dos smartphones, era muito mais raro dispor de gravações adequadas.

Continua após a publicidade

Sarah Ezekiel conseguiu recuperar apenas um fragmento de sua voz. Retirado de um vídeo familiar dos anos 1990, tinha apenas oito segundos de duração e era de má qualidade, já que o som de sua voz era interferido pelo áudio de um programa de televisão.

Mas a empresa britânica não desistiu. Começou isolando a voz de Sarah antes de utilizar a IA generativa.

O resultado superou as expectativas. A tecnologia conseguiu até mesmo reproduzir o leve ceceio de Sarah. "Enviei amostras, e ela me respondeu por e-mail dizendo que quase chorou ao ouvi-las", disse à AFP Simon Poole, da empresa Smartbox.

"Ela fez uma amiga ouvir, que a conhecia antes de perder a voz, e essa amiga disse que parecia que Sarah havia recuperado sua própria voz", acrescentou Poole, feliz, à AFP.

Para ele, o verdadeiro avanço está no fato de que, com a IA, "as vozes são realmente humanas e expressivas, e devolvem essa humanidade que até agora faltava em vozes um pouco sintéticas demais".

No fim, isso permite "preservar a identidade da pessoa", resumiu.

Continua após a publicidade

har/adm/psr/eg/dd/yr

© Agence France-Presse

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.