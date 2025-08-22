Chelsea goleia West Ham por 5 a 1 em clássico londrino

O Chelsea demonstrou seu poderio ofensivo ao golear o West Ham por 5 a 1 nesta sexta-feira (22), no clássico londrino que abriu a 2ª rodada do Campeonato Inglês.

A vitória tranquiliza os torcedores dos 'Blues', depois do decepcionante empate sem gols com o Crystal Palace na semana passada, em Stamford Bridge.

Mas a noite não começou bem para o Chelsea, que perdeu Cole Palmer por uma lesão no aquecimento e saiu atrás no placar logo aos seis minutos, quando o brasileiro Lucas Paquetá marcou para o West Ham.