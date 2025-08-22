Cidade japonesa quer limitar uso de smartphones a duas horas diárias

Uma cidade japonesa pedirá aos usuários de smartphones que limitem o tempo dedicado aos aparelhos a duas horas diárias fora do ambiente de trabalho ou escola, através de uma norma que, no entanto, não prevê sanções.

A proposta da cidade de Toyoake, no centro do Japão, tem como objetivo "prevenir o uso excessivo de dispositivos que causem problemas de saúde física e mental (...) incluindo problemas de sono", disse nesta sexta-feira(22) o prefeito Masafumi Koki.

O rascunho do texto solicita aos estudantes do ensino fundamental que evitem o uso dos celulares após às 21h e aconselha os do ensino médio e adultos a não utilizá-los após as 22h.