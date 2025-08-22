Colômbia anuncia ofensiva militar para conter onda de violência

A Colômbia anunciou uma ofensiva militar para reprimir os grupos guerrilheiros responsáveis por dois ataques brutais ocorridos ontem, que deixaram 19 mortos e mergulharam o país na pior crise de violência em uma década.

O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, visitou nesta sexta-feira (22) a área próxima a uma escola de aviação militar onde morreram ontem 6 civis e mais de 60 pessoas ficaram feridas na explosão de um caminhão-bomba, em Cali, terceira cidade mais populosa do país. Sem dar detalhes, o chefe da pasta anunciou uma operação para proteger a região "do crime e do terrorismo".

Na manhã de ontem, guerrilheiros derrubaram um helicóptero e enfrentaram policiais em um ataque com fuzis e um drone carregado de explosivos que matou 13 policiais em uma zona rural do departamento de Antioquia. Horas depois, um caminhão carregado de explosivos foi detonado diante de uma base aérea militar em Cali.