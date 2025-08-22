Colômbia reforça operações militares após ataques que deixaram 18 mortos

As autoridades atribuem os ataques a duas dissidências das Farc, que rejeitaram o acordo de paz assinado em 2016 com a maior parte deste grupo guerrilheiro.

O presidente colombiano Gustavo Petro declarou à imprensa, após uma reunião com seus ministros e a cúpula militar em Cali, que o ataque na cidade foi "uma reação" dos rebeldes às operações em uma área próxima de cultivo de folha de coca, conhecida como o 'Cânion do Micay'.

"Estamos enfrentando uma máfia internacional, com grupos armados aqui", disse Petro. "O golpe à população de Cali é indubitavelmente profundo, é brutal, é de terror", acrescentou.

- Militarização e operações aéreas -

O ataque na localidade de Amalfi (Antioquia), a cerca de 150 quilômetros de Medellín, foi atribuído às dissidências sob o comando de um criminoso conhecido como Calarcá. O esquadrão de polícia atacado estava em uma missão de erradicação de cultivos de narcóticos.

O Exército "mobilizou todas as suas tropas" no departamento e reforçou as operações policiais na região com artilharia e operações aéreas, anunciou o general Hugo López, comandante das Forças Militares.