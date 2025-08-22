Coreia do Norte diz que tropas sul-coreanas fizeram disparos de advertência na fronteira

A Coreia do Norte acusou neste sábado (23) a Coreia do Sul de realizar disparos de advertência contra suas tropas perto da fronteira, e advertiu que isso poderia aumentar a tensão a níveis incontroláveis.

O confronto ocorreu na última terça-feira, quando soldados norte-coreanos trabalhavam para selar permanentemente a fronteira fortificada que divide a península, informou o meio estatal KCNA, que citou um comunicado do tenente-general do Exército, Ko Jong Chol.

Ko classificou o incidente como uma "provocação grave" e afirmou que o Exército sul-coreano usou uma metralhadora para efetuar mais de 10 disparos de advertência aos soldados do Norte.