Cruzeiro anuncia contratação do atacante colombiano Sinisterra

O Cruzeiro anunciou, nesta sexta-feira (22), a contratação do atacante colombiano Luis Sinisterra, que chega cedido por empréstimo pelo Bournemouth, da Inglaterra.

"Seja bem-vindo, Luis Sinisterra! O atacante colombiano assinou contrato com o Cruzeiro, por empréstimo, até o fim de junho de 2026!", escreveu a 'Raposa' em sua conta no X.

"Estou muito feliz por estar aqui, em uma grande equipe como o Cruzeiro", declarou Sinisterra ao desembarcar em Belo Horizonte. "Espero que tenhamos muitas alegrias juntos", acrescentou.