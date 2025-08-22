Departamento de Justiça dos EUA publica transcrições de entrevista de Maxwell

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou nesta sexta-feira (22) as transcrições e gravações de áudio de uma entrevista com Ghislaine Maxwell, condenada como cúmplice do falecido Jeffrey Epstein, acusado de crimes sexuais.

O governo do presidente Donald Trump é acusado de falta de transparência no caso do financista, encontrado morto em uma prisão de Nova York em 2019 antes de seu julgamento por suposto tráfico sexual de menores.

O vice-procurador-geral dos Estados Unidos, Todd Blanche, que conduziu a entrevista com Maxwell, de 63 anos, no mês passado, afirmou que as transcrições e gravações de áudio foram divulgadas "em prol da transparência".