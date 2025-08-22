Departamento de Justiça dos EUA publica transcrições do testemunho de Maxwell

"Exceto os nomes das vítimas, cada palavra está incluída. Nada foi omitido. Nada foi ocultado", declarou no X Blanche, ex-advogado pessoal de Trump.

Maxwell cumpre desde 2021 uma pena de 20 anos por recrutar menores para Epstein. Ela foi transferida de uma prisão na Flórida para um centro de mínima segurança no Texas após a entrevista com Blanche.

Na sexta-feira, James Comer, um congressista republicano, anunciou também que o Departamento de Justiça havia fornecido "milhares de páginas de documentos relacionados a Epstein" a um comitê da Câmara dos Representantes que solicitou o material.

O congressista não revelou o conteúdo desses documentos.

A morte de Epstein alimentou inúmeras teorias conspiratórias, segundo as quais ele foi assassinado para evitar revelações embaraçosas sobre figuras de alto perfil.

Trump foi amigo de Epstein e, segundo o The Wall Street Journal, o nome do presidente estava entre as centenas de documentos encontrados durante uma revisão do Departamento de Justiça dos arquivos de Epstein, embora não tenham sido encontradas provas de irregularidades.