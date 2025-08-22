Ex-presidente peruano Martín Vizcarra será transferido para prisão comum

Uma junta técnica desse organismo, subordinado ao Ministério da Justiça, foi responsável por avaliar em qual prisão ele deveria ser colocado, sem oferecer detalhes por enquanto.

A defesa reagiu indignada. "O Presidente do INPE e seu 'Comitê Classificador' deveriam ser denunciados por abuso de autoridade, denúncia que será estendida àqueles que forem considerados responsáveis", protestou Alejandro Salas, advogado do ex-presidente, no X.

Segundo Salas, a medida é uma "perseguição política e uma tortura psicológica" contra seu cliente.

O ex-presidente de 62 anos foi enviado à prisão preventiva por um juiz que alegou "risco processual e de fuga".

Vizcarra, que sempre defendeu sua inocência, estava respondendo em liberdade no julgamento de um caso que remonta à sua época de governador (2011-2014).

A procuradoria o acusa de ter recebido subornos de 2,3 milhões de soles (3,5 milhões de reais) de empresas de construção, em troca da concessão de obras públicas em Moquegua, na costa sul do Peru.