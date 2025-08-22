FBI faz operação de busca na casa de ex-conselheiro de Trump John Bolton, hoje opositor

A Polícia Federal dos Estados Unidos (FBI) fez uma operação de busca nesta sexta-feira a casa de John Bolton, que foi conselheiro de Segurança Nacional durante o primeiro mandato de Donald Trump, mas atualmente é um ferrenho opositor do presidente.

Agentes do FBI entravam e saíam na madrugada desta sexta-feira de sua residência no subúrbio de Washington, observou um jornalista da AFP.

rle/eml/dg/mel/jc