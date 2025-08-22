Intel concorda ceder 10% das ações ao governo dos EUA

O governo americano pretendia obter ações da empresa em troca de subsídios já planejados pelo ex-presidente Joe Biden, segundo esclareceu na semana passada o secretário de Comércio, Howard Lutnick.

Segundo o acordo, o governo receberá 433,3 milhões de ações ordinárias, o que representa uma participação de 9,9% na empresa, informou a Intel em um comunicado.

Isso representa um investimento de 8,9 bilhões de dólares (R$ 48,4 bilhões) financiado em parte por 5,7 bilhões de dólares (R$ 31 bilhões) em subsídios concedidos, mas ainda não pagos, em virtude da Lei Chips.

A Lei Chips foi aprovada durante o mandato de Biden e destina-se a fomentar o estabelecimento de toda a cadeia de valor de chips e semicondutores no país.

Os outros 3,2 bilhões de dólares (R$ 17,4 bilhões) provêm de um subsídio concedido à empresa como parte do programa Secure Enclave, disse a Intel.

O investimento de 8,9 bilhões de dólares se somaria aos 2,2 bilhões de dólares (R$ 11,9 bilhões) em subsídios da Lei CHIPS que a Intel já recebeu, elevando o montante total a 11,1 bilhões de dólares (R$ 60,3 bilhões), acrescentou a empresa.