Interesse por Eze é prova da 'ambição' do Arsenal, diz Arteta

O clube londrino terminou em segundo nas últimas três edições do campeonato inglês e não é campeão desde 2004. O último título dos Gunners, a Copa da Inglaterra, foi conquistado em 2020.

"Mostramos a ambição por grandes títulos e de continuar evoluindo e melhorando a cada ano", declarou Arteta em entrevista coletiva antes do jogo contra o Leeds United, pela segunda rodada da Premier League.

"Queremos estar no topo da liga, não só perseguindo, reagindo ou estando atrás, mas à frente, e cada decisão que tomamos em cada área do clube tem esse objetivo", acrescentou o treinador.

O Arsenal enviou a proposta por Eze após a confirmação da lesão no joelho de Kai Havertz, que ficará afastado por um longo período, mas Arteta afirmou que a chegada do novo reforço não tem relação com a ausência do meia-atacante alemão.

"Não estamos reagindo a nada. Estávamos nos preparando e entendendo o que poderíamos fazer e decidimos que este é o melhor momento para isso".

O Arsenal, no entanto, ainda não oficializou chegada de Eze, de 27 anos e que passou pelas categorias de base do clube.