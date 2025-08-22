Irã se reunirá com países europeus na próxima semana para abordar programa nuclear

O Irã se reunirá na próxima semana com Reino Unido, França e Alemanha para falar sobre seu programa nuclear, informaram, nesta sexta-feira (22), os países envolvidos na negociação, que busca evitar que as potências europeias restabeleçam as sanções contra Teerã.

A República Islâmica suspendeu a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) após a guerra de 12 dias com Israel em junho, argumentando que a agência da ONU não condenou os bombardeios israelenses e americanos contra suas instalações nucleares.

Os três países europeus - que fizeram parte do acordo internacional sobre o programa nuclear do Irã em 2015 - ameaçam restabelecer, no fim de agosto, as sanções suspensas segundo este pacto para garantir que o programa atômico de Teerã esteja limitado a fins civis, o que prevê uma cooperação com a AIEA.