Israel ameaça destruir a Cidade de Gaza se o Hamas não concordar com desarmamento e libertação de reféns

O ministro de Defesa israelense, Israel Katz, prometeu nesta sexta-feira (22) destruir a Cidade de Gaza se o Hamas não concordar com o desarmamento, com a libertação de todos os reféns que permanecem no território palestino e encerrar a guerra nos termos do Estado hebreu.

"Em breve, os portões do inferno se abrirão sobre as cabeças dos assassinos e estupradores do Hamas em Gaza, até que eles concordem com as condições de Israel para acabar com a guerra, principalmente a libertação de todos os reféns e seu desarmamento", escreveu o ministro nas redes sociais.

"Se eles não concordarem, Gaza, a capital do Hamas, se tornará Rafah e Beit Hanoun", acrescentou, em referência a duas cidades em Gaza que foram praticamente destruídas durante operações israelenses anteriores.