Juan Pablo Vojvoda é o novo técnico do Santos

O argentino Juan Pablo Vojvoda foi anunciado nesta sexta-feira (22) como novo técnico do Santos, poucos dias após a demissão de Cléber Xavier do comando da equipe da Baixada Santista devido à goleada sofrida por 6 a 0 para o Vasco da Gama.

Vojvoda, de 50 anos, assinou contrato nesta sexta-feira para dirigir o 'Peixe' até o final de 2026, informou o clube em um comunicado.

No final de julho, Vojvoda foi demitido do Fortaleza após quatro anos à frente da equipe cearense.