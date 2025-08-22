Juíza ordena desmantelamento da 'Alcatraz dos Jacarés' em 60 dias

Uma juíza proibiu na quinta-feira as autoridades americanas de enviar novos presos para o centro de detenção de migrantes conhecido como "Alcatraz dos Jacarés", na Flórida, e ordenou o desmantelamento do local em um prazo de 60 dias, por considerar que viola as normas ambientais.

A ordem da juíza Kathleen M. Williams é um revés para o governo da Flórida e a administração do presidente Donald Trump, que pretendiam transformar as instalações no centro dos Everglades em um modelo para outros centros de detenção do país.

A decisão judicial amplia uma suspensão das obras decretada pela mesma juíza há duas semanas e pede que as autoridades retirem as cercas temporárias, os sistemas de iluminação, geradores, sistemas de tratamento de esgoto e demais elementos "instalados para sustentar este projeto", o que implicaria o fechamento do local.