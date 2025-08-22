Justiça argentina libera torcedores chilenos após violência em estádio

Alguns, que perderam as roupas e os documentos em meio à confusão, tiveram que ser assistidos pelo consulado. Por terra ou via aérea, a maioria iniciou, nesta sexta, o retorno ao seu país, segundo fontes diplomáticas chilenas.

"Na arquibancada fui espancado com paus e barras de ferro, roubaram tudo", contou à AFP Ignacio Castro, um psicólogo chileno de 38 anos, em frente ao consulado do Chile em Buenos Aires.

"Quando desci para pedir ajuda à polícia, me levaram ao hospital, fui suturado e detido como mais um por danos, desordens e lesões", acrescentou.

Ao confirmar a liberação dos torcedores, o presidente chileno, Gabriel Boric, defendeu trabalhar para acabar com a violência no futebol, um problema que tem afetado persistentemente a modalidade na América do Sul.

"Vamos continuar trabalhando para erradicar a violência nos estádios e, ao mesmo tempo, defender os direitos de nossos compatriotas", disse Boric, que enviou na quinta-feira seu ministro do Interior a Buenos Aires para supervisionar o caso.

- Barbárie -

O confronto brutal ocorreu durante o jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, que era disputado em Avellaneda, ao sul de Buenos Aires, e foi cancelado aos 48 minutos de partida.