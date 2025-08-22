Kim Jong Un condecora soldados norte-coreanos que lutaram pela Rússia na Ucrânia

Novas imagens publicadas nesta sexta-feira (22) pela imprensa estatal norte-coreana mostram o líder Kim Jong Un ajoelhado diante das fotos dos soldados do seu país que morreram lutando pela Rússia contra a Ucrânia, além de momentos em que abraça, emocionado, um militar que retornou do conflito.

As imagens da cerimônia mostram Kim entregando medalhas, colocando as peças ao lado das fotos dos mortos e consolando os soldados que retornaram, enquanto as autoridades de Pyongyang aclamavam os militares como "heróis" que sacrificaram sua juventude e suas vidas.

As agências de inteligência sul-coreanas e ocidentais afirmaram que a Coreia do Norte enviou mais de 10.000 soldados à Rússia em 2024, principalmente para a região de Kursk, além de munições, mísseis e sistemas de foguetes de longo alcance.