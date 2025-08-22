Na Costa do Marfim, o dodgeball joga a favor da coesão social

Inspirado por uma tradição africana, o dodgeball, um jogo semelhante ao que conhecemos como queimada, está em ascensão na Costa do Marfim, onde, desde sábado, é realizado o torneio continental de um esporte que, segundo seus adeptos, promove a coesão social.

As regras desse jogo são simples: os competidores, divididos em equipes de seis integrantes, devem tentar eliminar seus adversários tocando-os com uma bola em um campo de dimensão semelhante ao de uma quadra de vôlei.

O jogo, em outras versões, é popular em várias partes do mundo e agora está ganhando espaço na África, especialmente na Costa do Marfim, onde foi criada uma federação em 2020 que já conta com 16 clubes e 1.500 licenças.