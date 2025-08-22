ONU alerta que aumento do calor afeta 'gravemente' a saúde dos trabalhadores

Muitos trabalhadores estão habitualmente expostos a condições perigosas de calor, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As duas organizações destacaram que a frequência e a intensidade dos episódios de calor extremo aumentaram consideravelmente, o que aumenta os riscos para os trabalhadores ao ar livre, assim como para aqueles em ambientes fechados.

Os trabalhadores de setores como agricultura, construção e pesca são particularmente afetados, acrescentaram as agências.

OMS e OMM apontam que a produtividade dos trabalhadores registra queda de entre 2% e 3% para cada grau acima de 20°C.

Os riscos para a saúde incluem golpes de calor, desidratação, disfunção renal e distúrbios neurológicos.

"A sobrecarga térmica ocupacional virou um desafio social em todo o mundo e não afeta apenas os países próximos à Linha do Equador, como demonstrou a recente onda de calor na Europa", afirmou Ko Barrett, secretária-geral adjunta da OMM.