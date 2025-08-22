Perspectivas de reunião Putin-Zelensky pela paz na Ucrânia se dissipam

As possibilidades de uma cúpula entre os líderes da Rússia e da Ucrânia se esvaíram nesta sexta-feira (22), quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pareceu cansar-se de seus esforços pela paz e Moscou derrubou as tentativas de pôr fim à guerra.

Trump havia gerado expectativas na segunda-feira ao afirmar que os presidentes russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodimir Zelensky, haviam concordado em um encontro cara a cara, mas nesta sexta-feira assegurou que tal reunião era tão difícil quanto misturar "óleo e vinagre".

"Veremos se Putin e Zelensky vão trabalhar juntos. Sabe, é um pouco como óleo e vinagre. Eles não se dão muito bem, por razões óbvias", disse Trump a jornalistas em Washington.