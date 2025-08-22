Petróleo fecha estável

Os preços do petróleo permaneceram estáveis nesta sexta-feira (22), com o mercado cada vez mais reticente sobre a perspectiva de paz na Ucrânia, mas ainda temendo que a oferta supere a demanda.

O preço do Brent para entrega em outubro subiu 0,09%, aos US$ 67,73, e o do WTI para o mesmo mês teve alta de 0,22%, aos US$ 63,66.

Embora um ataque de Kiev a refinarias russas em resposta aos bombardeios de Moscou tenha elevado ontem os preços do combustível na Rússia, as expectativas de paz minguantes não impulsionam os preços internacionais do petróleo.