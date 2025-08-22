Presidente da Costa Rica denuncia 'tentativa de golpe de Estado judicial' perante pedido de levantamento de imunidade
O presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves, denunciou nesta sexta-feira (22), perante uma comissão parlamentar, uma "tentativa de golpe de Estado judicial" devido ao pedido da Procuradoria para retirar sua imunidade para processá-lo por corrupção.
"Aqui estou diante de vocês (...) enfrentando literalmente uma tentativa de golpe de Estado judicial", declarou Chaves, um economista conservador e populista de 64 anos, ao se defender das acusações pelo crime de concussão, punível com até oito anos de prisão.
