Presidente do Fed sinaliza para corte dos juros nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Jerome Powell, deixou a porta aberta, nesta sexta-feira (22), à possibilidade de uma redução das taxas de juros, mas advertiu que os riscos de uma inflação maior e um desaquecimento do mercado de trabalho estejam gerando uma situação complexa.
"Os riscos para a baixa do emprego estão aumentando", disse Powell durante o Simpósio de Política Econômica em Jackson Hole.
"Embora o mercado de trabalho pareça estar em equilíbrio, trata-se de um equilíbrio curioso, que resulta de uma desaceleração marcada tanto da oferta quanto da demanda de trabalhadores", afirmou o diretor do banco central americano em seu discurso.
Powell vem criticando a política econômica do governo do presidente Donald Trump em vários planos.
"Os efeitos das tarifas aduaneiras nos preços ao consumidor já são claramente visíveis" e poderiam ser ainda mais graves nos próximos meses, disse.
Em sua opinião, há grande incerteza sobre o momento e a magnitude dos efeitos da alta das tarifas aduaneiras.
"Não permitiremos que um aumento pontual do nível de preços se torne um problema de inflação persistente", afirmou.
