Presidente do Fed sinaliza para corte dos juros nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Jerome Powell, deixou a porta aberta, nesta sexta-feira (22), à possibilidade de uma redução das taxas de juros, mas advertiu que os riscos de uma inflação maior e um desaquecimento do mercado de trabalho estejam gerando uma situação complexa.

"Os riscos para a baixa do emprego estão aumentando", disse Powell durante o Simpósio de Política Econômica em Jackson Hole.

"Embora o mercado de trabalho pareça estar em equilíbrio, trata-se de um equilíbrio curioso, que resulta de uma desaceleração marcada tanto da oferta quanto da demanda de trabalhadores", afirmou o diretor do banco central americano em seu discurso.