PSG vence Angers no retorno ao Parque dos Príncipes

Um gol do espanhol Fabián Ruiz deu ao Paris Saint-Germain a vitória sobre o Angers por 1 a 0 nesta sexta-feira (22), na segunda rodada do Campeonato Francês.

Foi o primeiro jogo do PSG em seu estádio, o Parque dos Príncipes, desde que a equipe conquistou seu primeiro título da Liga dos Campeões, no final de maio.

Ainda rodando o elenco após o vice na Copa do Mundo de Clubes, em julho, que adiou o início da preparação para a nova temporada, o time parisiense soma seis pontos em seis possíveis, já que venceu o Nantes na primeira rodada, também por 1 a 0.