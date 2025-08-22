Qual a importância do 'cinturão fortificado' do Donbass?

O Donbass, vasta região industrial e rica em minerais no leste da Ucrânia, que faz fronteira com a Rússia, está no centro dos combates desde o início do conflito e também das negociações de paz mediadas pelos Estados Unidos.

A Rússia exige que a Ucrânia ceda toda a área, formada pelas regiões de Donetsk e Lugansk, ocupadas em grande parte pelas tropas de Moscou, mas não por completo.

A Ucrânia descarta ceder esse território e aponta que as forças de Moscou não foram capazes de controlá-lo, apesar de anos de combates intensos. Confira a seguir os principais pontos sobre esta localidade estratégica: