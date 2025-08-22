'Revolução dos cachos' desafia padrões de beleza na Tunísia

Por muito tempo, lamenta, foi ensinada que "o cabelo cacheado não era um cabelo arrumado, que precisava ser alisado ou preso". Ela decidiu retornar à cabeleira natural após o nascimento do filho, hoje com três anos.

"Ele tem o cabelo cacheado e eu disse a mim mesma que precisava finalmente me aceitar", conta a jovem que vive na França e aproveitou as férias em seu país de origem para "dar o passo".

Na Tunísia, como em todo o norte da África, é comum que as pessoas com cabelo ondulado, cacheado, crespo ou afro o alisem.

Muitas tunisianas lembram de comentários depreciativos em reuniões familiares, observações dolorosas nas ruas ou do receio de que exibir seus cachos no ambiente de trabalho pudesse prejudicá-las.

Com o vento de liberdade que sopra na sociedade após a revolução de 2011, o cabelo cacheado tornou-se mais visível.

- Discriminação -

Dhouha Mechergui, cofundadora do Pineapple Studio, o primeiro salão de beleza especializado em cabelos cacheados da Tunísia, lembra do sofrimento antes de cada celebração pelo fim do mês de jejum do Ramadã.