Salvadorenho deportado por engano e preso após retorno é libertado nos EUA

O salvadorenho Kilmar Ábrego García, deportado dos Estados Unidos por engano, devolvido posteriormente ao país e preso sob a acusação de tráfico de imigrantes sem documentos, foi libertado nesta sexta-feira (22), anunciou seu advogado.

Residente no estado de Maryland e casado com uma americana, García tornou-se um símbolo da política de deportação em massa de imigrantes conduzida pelo presidente Donald Trump. Ele foi deportado para El Salvador em março, juntamente com mais de 250 homens, a maioria deles por suspeita de pertencer a uma gangue venezuelana.

Posteriormente, o governo de Trump reconheceu um "erro administrativo" em relação ao seu caso, já que em 2019 havia sido revogada uma ordem de deportação contra ele.