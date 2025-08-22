Sem medalhões, Chile convoca seleção para enfrentar Brasil e Uruguai nas Eliminatórias

Já sem chances de classificação para a Copa do Mundo de 2026, a seleção chilena quer se despedir de forma digna das Eliminatórias Sul-Americanas nos jogos contra Brasil e Uruguai e anunciou a lista de convocados nesta sexta-feira (22) sem nenhum dos medalhões da chamada "geração dourada".

Pela primeira vez em quase 20 anos, o Chile jogará sem os veteranos Alexis Sánchez, Arturo Vidal e Gary Medel, estrelas que participaram dos dois únicos títulos da 'Roja': as Copas América de 2015 e 2016.

"É super importante começar a trabalhar desde já com o elenco que vai poder competir" na Copa América de 2027 e nas Eliminatórias para a Copa de 2030, declarou à imprensa o técnico interino Nicolás Córdova.