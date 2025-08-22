Sinner luta para entrar em forma antes de defender título do US Open

A dois dias do início do torneio de simples, Sinner disse em entrevista coletiva em Flushing Meadows, Nova York, que está muito motivado e em plena recuperação.

"Fisicamente, me sinto bem", afirmou o número 1 do mundo, que deve entrar em ação na próxima segunda-feira, contra o tcheco Vit Kopriva.

"Estou quase totalmente recuperado, ainda não 100%, mas o objetivo é estar pronto em alguns dias, então tudo deve correr bem para o torneio".

O italiano de 24 anos explicou que sua desistência em Cincinnati teve a ver com uma virose que também afetou "outros jogadores".

"É só dormir e me recuperar. Nada do outro mundo", afirmou.

A crescente rivalidade entre Sinner e Alcaraz, que pode desbancá-lo do topo do ranking da ATP, é o centro das atenções no US Open.