Sob um céu de drones, robôs ajudam médicos militares ucranianos

A proliferação de drones baratos, mas mortais, implantados tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia mudou a guerra e a forma como os médicos da linha de frente recuperam os feridos no terreno.

No início da invasão russa, lançada no início de 2022, o pessoal médico podia correr para o campo de batalha e evacuar os soldados com macas ou veículos. Hoje isso é impossível devido aos drones.

Olena Ivanenko lembra episódios dolorosos em que não conseguiu alcançar militares feridos que estavam a menos de um quilômetro de distância. "Ouvia suas vozes no rádio, mas não podia fazer nada", lamenta a enfermeira.

A "zona mortal" de ação dos drones se estende por 10 quilômetros atrás da linha de frente ucraniana, e qualquer movimento pode ser fatal, segundo analistas.

"Quando um irmão ou irmã morre, acabou. Não se pode trazê-los de volta à vida, mas quando há uma possibilidade de salvar alguém e você não pode fazê-lo porque está muito longe, é muito difícil", explica Ivanenko, que serve no 412º regimento ucraniano.

Esta impotência obrigou o Exército a ser criativo. A unidade da enfermeira militar frequentemente envia comida ou medicamentos com drones para soldados imobilizados por seus ferimentos. Chega até a enviar seringas explicando à distância como usá-las.