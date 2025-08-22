Sorteio da Copa do Mundo de 2026 será no dia 5 de dezembro, em Washington

Durante o anúncio, o presidente americano teve a oportunidade de segurar o troféu da Copa do Mundo.

"Só o presidente da Fifa, os presidentes dos países e os campeões mundiais podem tocá-lo, porque é só para os vencedores. E como você é um vencedor, com certeza também pode tocá-lo", disse Infantino.

"Posso ficar com ele?", brincou Trump, que tem o Salão Oval decorado com objetos de ouro desde que retornou ao poder, em janeiro. "É uma linda peça de ouro. É linda", reiterou.

Infantino entregou ao presidente americano um ingresso gigante na primeira fileira, no assento número 1, para a final da Copa do Mundo, que será disputada no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, nos arredores de Nova York.

A escolha do local do sorteio tem profundas conotações políticas.

Desde o início do ano, Trump e seu governo lideraram uma tomada de controle do Kennedy Center com o argumento de que o prestigiado centro de artes se tornou demasiadamente "woke", um termo pejorativo para se referir às políticas que promovem a diversidade.