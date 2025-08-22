Técnico do Manchester United deixa portas abertas para Antony

Caso não encontrem outro clube, Amorim afirmou nesta sexta que poderá contar com eles.

"Estão treinando e se preparando para um novo capítulo. Quando a janela de transferências fechar, a história será diferente. Vamos recebê-los e então uma vida nova vai começar. Tudo pode acontecer", afirmou o treinador.

A imprensa inglesa informou o interesse do Chelsea em contratar Garnacho e o Betis espera poder contar novamente com Antony, que brilhou pelo clube espanhol em seu período de empréstimo no primeiro semestre.

"Sei que não é algo bom ter jogadores nesta situação, mas está claro que eles querem deixar o clube", disse Amorim.

"Sendo assim, temos que tentar acertar as coisas para que as partes fiquem felizes e eu tenho que treinar os jogadores que acredito que vão estar aqui no futuro".

Após uma temporada 2024/2025 muito decepcionante, o Manchester United estreou no Campeonato Inglês no último fim de semana com uma derrota por 1 a 0 diante do Arsenal.