Técnico do Newcastle confirma ausência de Isak contra o Liverpool

O impasse continua entre o Newcastle e o atacante sueco Alexander Isak, que quer deixar o clube para assinar com o Liverpool, e o jogador está fora do jogo contra os 'Reds', anunciou o técnico Eddie Howe nesta sexta-feira (22).

"Não, não houve nenhum avanço", declarou Howe três dias antes de os 'Magpies' receberem o atual campeão da Premier League em St James' Park, pela segunda rodada do campeonato inglês.

O treinador confirmou que Isak, autor de 23 gols na temporada passada, segue treinando afastado dos companheiros e, por isso, não foi relacionado para enfrentar o Liverpool.