Tribunal do Sri Lanka decreta prisão de ex-presidente por acusações de corrupção

Um tribunal do Sri Lanka decretou a detenção preventiva do ex-presidente Ranil Wickremesinghe, a figura mais proeminente da oposição presa no âmbito de uma campanha anticorrupção impulsionada desde a chegada ao poder de um governo de esquerda.

As autoridades anticorrupção intensificaram suas investigações desde a posse, em setembro, do presidente Anura Kumara Dissanayake, que prometeu em sua campanha lutar contra esse flagelo endêmico neste empobrecido país do sul da Ásia.

Wickremesinghe, de 76 anos, foi detido após ser interrogado sobre uma visita a Londres em setembro de 2023 para assistir a uma cerimônia em uma universidade britânica em homenagem à sua esposa, informou um detetive à AFP.