Trump declara descontentamento com últimos ataques da Rússia na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira (22) seu descontentamento com os últimos ataques da Rússia na Ucrânia, e no geral com a guerra em curso neste país europeu.

"Não estou contente com isso, e não estou contente com nada relacionado a essa guerra", respondeu Trump ao ser questionado sobre um bombardeio russo na quinta-feira que destruiu um complexo de propriedade americana na cidade de Mukachevo, no oeste da Ucrânia.

Na quinta-feira, a Rússia também lançou 574 drones e 40 mísseis contra o território ucraniano em seu maior ataque em semanas. Os bombardeios deixaram dois mortos, um em Kherson e outro em Lviv, no oeste do país.