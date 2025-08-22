Trump diz que Intel "aceitou" ceder 10% das ações ao governo dos EUA

O governo americano pretendia obter ações da empresa em troca de subsídios já planejados pelo ex-presidente Joe Biden, segundo esclareceu na semana passada o secretário de Comércio, Howard Lutnick.

Esses subsídios faziam parte da Lei Chips, aprovada durante o mandato de Biden e destinada a fomentar o estabelecimento de toda a cadeia de valor de chips e semicondutores no país.

O presidente republicano busca atrair empresas para os Estados Unidos impondo tarifas sobre produtos importados.

"Deveríamos receber capital em troca do nosso dinheiro", declarou Lutnick naquele momento. "Pagaremos o dinheiro comprometido pela administração de Joe Biden e receberemos ações em troca".

No entanto, uma participação na Intel não implicaria direitos de voto nem um assento no conselho de administração do grupo, especificou o secretário de Comércio.

A Intel é uma das empresas mais emblemáticas do Vale do Silício, mas seu sucesso tem sido ofuscado pelas gigantes asiáticas TSMC e Samsung, que dominam o mercado de semicondutores.