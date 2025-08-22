Vendedores de vinho nos EUA no limbo apesar de acordo tarifário com UE

A nova tarifa alfandegária entrou em vigor este mês e substituiu a taxa de 10% que Trump impôs em abril à maioria de seus parceiros comerciais. Mas mesmo a taxação mais baixa já havia forçado os importadores a aumentar os preços, e os distribuidores já estão sentindo o aperto.

"Neste ponto, todos estão refazendo seus catálogos de preços", disse Michael Warner, coproprietário da boutique de vinhos DCanter, no bairro Capitol Hill, em Washington.

Warner disse à AFP que os preços mais altos de importadores e distribuidores ficaram evidentes em junho, com entre 10 e 15% de aumento.

Cerca de 80% dos vinhos que Warner vende em sua loja são importados, e em torno de dois terços, da Europa.

O empresário pôde se abastecer de antemão para suavizar o impacto das novas tarifas, mas seu estoque já está acabando.

Além disso, com o euro fortalecido em relação ao dólar este ano, Warner disse que vários importadores "estão vendo uma mudança de até 20% em seus custos".