Atlético de Madrid empata em casa com Elche (1-1) pela 2ª rodada do Espanhol

O Atlético de Madrid voltou a decepcionar, agora pela segunda rodada de LaLiga, empatando em 1 a 1 com o recém-promovido Elche neste sábado (23), no estádio Metropolitano, na capital espanhola.

O time 'rojiblanco', que havia perdido por 2 a 1 para o Espanyol em sua estreia no campeonato, continua em dificuldades, apesar de ter feito sete contratações na janela de transferências, e ocupa provisoriamente a 13ª posição na tabela, com apenas um ponto.

Os jogadores comandados pelo técnico Diego Simeone começaram bem graças a um gol do norueguês Alexander Sorloth logo aos seis minutos de jogo, após uma arrancada do atacante, que não teve dificuldade para superar o goleiro argentino Matías Dituro.