Autoridades libertam reféns capturados por membros de gangues em prisões da Guatemala

"O Estado não cedeu ante esses criminosos", acrescentou, sem dar maiores detalhes, embora a imprensa local tenha indicado que 18 reféns foram libertados.

Em 16 de agosto, a polícia retomou o controle de várias prisões do país após membros de gangues se amotinarem por vários dias, causando a morte de um guarda.

As autoridades atribuem as rebeliões à recente transferência de líderes das gangues Barrio 18 e Mara Salvatrucha para uma prisão de segurança máxima.

Segundo o ministro do Interior, Francisco Jiménez, os incidentes ocorreram na prisão de Fraijanes, em um povoado próximo à capital, e em Boquerón, a 65 km a leste da Cidade da Guatemala.

Os "sequestros ocorridos hoje são tentativas desesperadas de membros de gangues que buscam chamar atenção e pressionar o Estado para recuperar seus líderes" transferidos para a penitenciária de segurança máxima Renovação 1, disse o ministro na sexta-feira.

"Nossa prioridade é proteger a vida dos reféns e restabelecer a ordem, sem ceder um único ponto diante desses criminosos", acrescentou em sua conta de X.