Barça vence de virada na visita ao Levante (3-2) pela 2ª rodada do Espanhol

A entrada de Marc Casadó, que têm ficado em evidência nos últimos dias devido à sua possível saída da equipe, também foi outra novidade no time titular, substituindo o holandês Frenkie de Jong, que teve alguns dias de folga devido à sua segunda paternidade.

A proposta do Levante se baseou em se fechar atrás com uma defesa de cinco homens e explorar as oportunidades. E assim foi. O time da casa conseguiu abrir dois gols de vantagem.

Em um belo contra-ataque, Romero finalizou com perfeição após superar Pau Cubarsí e colocar o Levante na frente.

O Barça continuou tocando a bola sem perigo até que, em outro contra-ataque do time da casa, a bola acabou tocando na mão de Alejandro Balde.

Após revisão do VAR, o árbitro marcou o pênalti, que Morales converteu sob o olhar atento de Joan García.

Os comandados de Flick acordaram e empataram o jogo em quatro minutos, logo após o intervalo.