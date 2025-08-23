Bombeiro que combatia incêndios morre em Portugal, quarta vítima no país

Um bombeiro morreu em Portugal devido aos ferimentos sofridos na luta contra os incêndios florestais que afetam o país, lamentou a presidência neste sábado (23), sobre a quarta morte causada pelas chamas neste verão.

Em um comunicado, a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu seus pêsames à família do bombeiro "que tragicamente perdeu a vida na sequência do combate direto aos incêndios florestais no concelho do Sabugal", na metade norte do país.

Segundo a imprensa portuguesa, o homem tinha 45 anos e trabalhava para uma empresa privada de combate a incêndios.