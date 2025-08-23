Comissão judicial dos EUA nega liberdade condicional aos irmãos Menéndez

Os irmãos poderão solicitar uma reavaliação de seus casos em três anos.

"Minha mãe e meu pai não tinham que morrer naquele dia," disse um emotivo Lyle à junta, explicando que a decisão de matar seus pais foi exclusivamente dele e não responsabilidade do seu "irmãozinho".

"Sinto muito por todos, e lamentarei para sempre", acrescentou em seus comentários finais.

O resultado da audiência é o último golpe em um movimento surgido na internet que exigia a libertação dos irmãos e que nos últimos anos cresceu com o apoio de seus familiares e até de celebridades como Kim Kardashian.

Com uma primeira sentença de prisão perpétua sem possibilidade de redução da pena por terem matado seus pais com espingardas em sua luxuosa mansão em Beverly Hills, os irmãos Menéndez estão entre os detidos com maior visibilidade midiática nos Estados Unidos.

Seu julgamento na década de 1990 foi um dos mais assistidos na televisão americana, e sua história voltou aos holofotes com a bem-sucedida série da Netflix "Monstros: A História de Lyle e Erik Menéndez".