Dubai atrai recorde de milionários devido à ausência de impostos e vida de luxo

Centro de comércio internacional e ponto estratégico de conexão entre Europa e Ásia, Dubai se orgulha de ter um dos aeroportos mais movimentados do mundo e um porto dinâmico. Nesta megacidade de 3,5 milhões de habitantes, com 90% deles expatriados, vivem pessoas que oferecem mão de obra de baixo custo, influenciadores e milionários.

Muitos destes super-ricos consideram o sucesso como um fardo em seus países de origem. "Pagam mais impostos, são submetidos a maior escrutínio e lhes oferecem menos", detalha Mike Coady, diretor da Skybound Wealth Management, uma empresa especializada em gestão patrimonial.

Coady explica que em Dubai a riqueza é "normalizada", diferentemente de outros lugares onde se observa uma retórica crescente contra os ricos.

Segundo ele, em Londres, seus clientes "sussurram" ao mencionar seus rendimentos; "aqui podem viver livremente", afirma.

- "Estilo de vida melhor" -

Pelos mesmos rendimentos, Dubai "oferece um estilo de vida melhor" do que em outras regiões, diz Max Maxwell, diretor executivo da Paddco Real Estate, que se mudou para os Emirados Árabes procedente dos Estados Unidos, no podcast britânico "Building Wealth With No Borders".